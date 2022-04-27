ВСУ за день сбили 1 вражеский самолет, 3 беспилотника, 2 ракеты и 1 вертолет "Аллигатор"

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск ВСУ поразили в течение минувших суток 7 воздушных целей российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.
Украинской противовоздушной обороной за сутки 26 апреля были сбиты:
Также наша военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация продолжала выполнение задач в воздушном пространстве Украины.
"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага!" - говорится в сообдщении.
Напомним, днем ранее украинские военные в течение суток поразили 10 воздушных целей российских захватчиков, сбив 3 вражеских истребителя-бомбардировщика, 4 беспилотника и 3 крылатые ракеты.
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