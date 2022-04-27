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ЗСУ за день збили 1 ворожий літак, 3 безпілотники, 2 ракети і 1 вертоліт "Алігатор"

Фото: збитий ЗСУ Російський ударний вертоліт Ка-52" Алігатор " (t.me/u.now)
Автор: Володимир Костирін

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ ЗСУ уразили протягом минулої доби 7 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Українською протиповітряною обороною за добу 26 квітня було збито:

  • 1 літак (Су-25);
  • 1 вертоліт (Ка-52);
  • 2 крилаті ракети;
  • 3 БПЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Також наша військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація продовжувала виконання завдань у повітряному просторі України.

"Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днем раніше українські військові протягом доби уразили 10 повітряних цілей російських загарбників, збивши 3 ворожі винищувачі-бомбардувальники, 4 безпілотники і 3 крилаті ракети.

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