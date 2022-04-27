ЗСУ за день збили 1 ворожий літак, 3 безпілотники, 2 ракети і 1 вертоліт "Алігатор"

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!" - йдеться в повідомленні.

Також наша військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація продовжувала виконання завдань у повітряному просторі України.

Українською протиповітряною обороною за добу 26 квітня було збито:

Нагадаємо, днем раніше українські військові протягом доби уразили 10 повітряних цілей російських загарбників, збивши 3 ворожі винищувачі-бомбардувальники, 4 безпілотники і 3 крилаті ракети.

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