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ВСУ не дают оккупантам продвигаться: Генштаб об обстановке на начало 33-го дня войны

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 07:39
ВСУ не дают оккупантам продвигаться: Генштаб об обстановке на начало 33-го дня войны Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в областях на начало 33-х суток противостояния защитников Украины российскому полномасштабному вторжению, и какая ситуация на фронтах сейчас.

Об этом 28 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Украинские военные продолжают ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, идут оборонные бои в районах н.п. Топольское, Каменка, Сухая Каменка.

"Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье", - говорится в сводке.

На Авдеевском направлении ВСУ отражают штурмовые действия врага в районе н.п. Верхнеторецкое.

На Волынском и Сиверском направлениях продолжается оборона и выполнение других задач в определенных операционных районах. В Генштабе отметили, что обстановка контролируемая, и существенных изменений - не претерпела.

Защитники Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.

На юге основные усилия наших военных сосредотачиваются на организации оборонных мероприятий Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.

"В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнения задач территориальной обороны", - говорится в сводке.

На Донецком и Луганском направлениях ВСУ в течение суток отбили 5 вражеских атак, уничтожили 2 танка, 1 боевую машину пехоты и 1 автомобиль. Данные о потерях противника в живой силе сейчас уточняются.

Группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки сбила 4 российских самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Наша авиация также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

Ранее сообщалось, что 27 марта военные ВСУ в двенадцатый раз разбили российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке.

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