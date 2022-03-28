Оккупантов уже в 12-й раз разбили в Чернобаевке, - Арестович

Украинские военные нанесли на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области очередной удар по российским оккупантам - уже двенадцатый раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича .

"Приятный, хотя и закономерный сюрприз - Чернобаевка -12, случилась и продолжает случаться прямо сейчас", - говорится в сообщении.

Также Арестович отметил, что сейчас противник перенес основные усилия на восточную часть Украины, сконцентрировавшись на зоне ООС и на попытках захватить блокированный Мариуполь, а также пробует "любой ценой" окружить войска ВСУ между Изюмом и Волновахой.

"Под Изюмом - тяжелые бои, по одним данным - противник продвинулся, по другим - наши его поджали слегка. В любом случае, там сейчас идет тяжелая боевая работа и будет много информации и дезинформации одновременно", - пишет он.