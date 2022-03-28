ЗСУ не дають окупантам просуватися: Генштаб про обстановку на початок 33-го дня війни

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку в областях на початок 33-ї доби протистояння захисників України російському повномасштабному вторгненню, та яка ситуація на фронтах зараз.

Про це 28 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Українські військові продовжують ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному і Північно-Східному напрямках, йдуть оборонні бої в районах н.п. Топольське, Кам'янка, Суха Кам'янка.

"Угруповання наших військ ефективно стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя", - йдеться у зведенні.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбивають штурмові дії ворога в районі н.п. Верхньоторецьке.

На Волинському та Сіверському напрямках триває оборона та виконання інших завдань у певних операційних районах. У Генштабі зазначили, що обстановка контрольована, й істотних змін - не зазнала.

Захисники Києва стримують противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу і сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти.

На півдні основні зусилля наших військових зосереджуються на організації оборонних заходів Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури.

"У певних районах йде проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони", - йдеться у зведенні.

На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ протягом доби відбили 5 ворожих атак, знищили 2 танки, 1 бойову машину піхоти та 1 автомобіль. Дані про втрати противника в живій силі зараз уточнюються.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу збило 4 російських літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів і 2 крилаті ракети. Наша авіація також була задіяна для нанесення ударів по визначених наземних цілях та об'єктах окупантів.