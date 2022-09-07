ВСУ не дали россиянам продвинуться возле 11 населенных пунктов: сводка Генштаба

В среду, 7 сентября, украинские военные отбили ряд штурмов оккупантов на востоке и нанесли несколько успешных авиаударов по вражеским опорным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ.

В то же время в течение суток украинская авиация совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Также были сбиты два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БПЛА.

Отмечается, что украинские военные успешно отбили наступление россиян в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григоровка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе контрнаступательных действий в Харьковской области украинские военные взяли в плен группу оккупантов, в том числе подполковника русской армии.

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