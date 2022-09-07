ЗСУ не дали росіянам просунутися біля 11 населених пунктів: зведення Генштабу

Зазначається, що українські військові успішно відбили наступи росіян в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне.
В той же час протягом доби українська авіація здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Також були збиті два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БПЛА.
Ситуація на окремих напрямках
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.
На Сіверському напрямку росіяни завдали мінометних та артилерійських обстрілів поблизу населених пунктів Блешня, Гай, Сеньківка Чернігівської області та Манухівка, Юр’єве, Миколаївка, Ходине, Порохонь, Вовківка, Запсілля, Стукалівка і Нововасилівка Сумської області.
На Харківському напрямку обстріляні об’єкти у районах Дуванки, Соснівки, Чорноглазівки, Миронівки, Костянтинівки, Удів, Руської Лозової, Питомника, Черкаської Лозової, Черкаських Тишків, Руських Тишків, Базаліївки, Старого Салтова, Костянтинівки та Перемоги.
На Слов’янському напрямку обстріляні Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Дмитрівка, Бражківка, Сулигівка та Вірнопілля
На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Тетянівки, Кривої Луки, Озерного, Званівки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Веселого та Григорівки.
На Бахмутському напрямку були обстріляні райони поблизу населених пунктів Нью-Йорк, Торецьк, Юр’ївка, Олександропіль, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Миколаївка Друга, Майорськ, Одрадівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка.
На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовані неподалік Авдіївки, Опитного, Орлівки, Водяного, Тоненького та Первомайського.
На Новопавлівському напрямку був артобстріл у районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Микільске, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Золота Нива, Єгорівка, Петрівка, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Новомайорське, Павлівка, Времівка.
На Запорізькому напрямку обстріли з артилерії спостерігалися в районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданилівка, Залізничне,
На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.