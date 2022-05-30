ВСУ в Чернобаевке уничтожили российский склад с боеприпасами

Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по позициям российских войск в Чернобаевке в Херсонской области. В результате был уничтожен склад боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook .

По его словам, уже в 22-й раз украинские защитники уничтожают врага в Чернобаевке.

"Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый. 22-е или 1-е в новом сезоне поражение склада б/п. Детонация длилась не менее часа", - написал он.