ЗСУ в Чорнобаївці знищили російський склад з боєприпасами

Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Олексія Арестовича в Facebook .

За його словами, вже в 22-й раз українські захисники знищують ворога в Чорнобаївці.

"Якщо рахувати 21 серію за сезон, то вчора ввечері в Чорнобаївці відкрили новий. 22-е або 1-е в новому сезоні поразка складу б/п. Детонація тривала не менш як годину", - написав він.