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ВСУ все больше готовят к наступлению в условиях города, - Хомчак

Новости » Политика     02.07.2020 - 14:37
ВСУ все больше готовят к наступлению в условиях города, - Хомчак
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)

Подготовка армии к наступлению не означает, что по Донбассу рассматривают силовой вариант

Вооруженные силы Украины на сегодня гораздо больше уделяют времени подготовке к наступлению в условиях города. Но это не означает, что рассматривается силовой сценарий деоккупации Донбасса.

Об этом в интервью ArmyInform заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По словам Хомчака, армия должна быть хорошо обученной для наступления днем и ночью, при любых погодных условиях, чтобы быть готовой к разному развитию событий.

"Сейчас мы гораздо больше внимания и времени уделяем подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За 6 лет мы научились хорошо обороняться", - отметил он.

Он также уточнил, что отвечает за боеспособность армии и за готовность адекватно реагировать, но это не означает рассмотрение силового освобождения оккупированного Донбасса.

"От себя скажу, сейчас предпринимаются огромные усилия со стороны президента, украинского дипломатического корпуса, наших переговорщиков для поиска таких аргументов, создание такой конфигурации ситуации, чтобы Российская Федерация убралась с Донбасса", - добавил Хомчак.

Напомним, ранее Хомчак заявил, что в дальнейшем каждую бригаду Вооруженных сил на Донбассе будут усиливать американскими комплексами Javelin.

Отметим, в декабре 2019 года во Львовской области украинские военные начали проходить подготовку для действий в урбанизированной местности в городе; в 2020 году планируется подготовка от 8 до 12 батальонных групп.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Вооруженные силы Украиныармиянаступление
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