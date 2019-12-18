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ВСУ начали учить боевым действиям в условиях города

Новости » Общество     18.12.2019 - 17:43
ВСУ начали учить боевым действиям в условиях города
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Во Львовской области построен комплекс для обучения ведения боя в городе

Украинские военные начали обучение по программе "подготовки для действий в урбанизированной местности в городе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение АрмияInform.

Отмечается, что во Львовской области достроен комплекс в минимальном объеме для прохождения обучений по программе "Подготовки для действий в урбанизированной местности в городе". В этом году уже прошли обучение две группы. В 2020 году планируется подготовка от 8 до 12 батальонных групп.

"Срок обучения одного подразделения - 2 недели. Есть решение начальника Генерального штаба ВС Украины, чтобы каждая бригада, прибывающая на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе", - сообщили в ВСУ.

Сообщается, что в Генеральном штабе ВСУ продлили финансирование учебного комплекса. На данный момент представляет собой поселок городского типа. В будущем это будет полноценный город со всеми объектами: шахтой, торговым центром, гостиницей, СТО, банком и тому подобное.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Шестой апелляционный административный суд разблокировал переход на новую систему питания в Вооруженных силах Украины.

Также сообщалось, что украинские военные готовы сбивать российские беспилотники из Крыма. В ВСУ планируют сбивать БПЛА из Крыма с помощью "Буков".

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