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ЗСУ все більше готують до наступу в умовах міста, - Хомчак

Новини » Політика     02.07.2020 - 14:37
ЗСУ все більше готують до наступу в умовах міста, - Хомчак
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)

Підготовка армії до наступу не означає, що щодо Донбасу розглядають силовий варіант

Збройні сили України на сьогодні набагато більше часу приділяють підготовці до наступу в умовах міста. Але це не означає, що розглядається силовий сценарій деокупації Донбасу.

Про це в інтерв'ю ArmyInform заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

За словами Хомчака, армія має бути добре навченою для наступу вдень і вночі, за будь-яких погодних умовах, щоб бути готовою до різного розвитку подій.

"Зараз ми набагато більше уваги і часу приділяємо підготовці військ до наступальних дій в урбанізованій місцевості. За 6 років ми навчилися добре оборонятися", - зазначив він.

Він також уточнив, що відповідає за боєздатність армії і за готовність адекватно реагувати, але це не означає розгляд силового звільнення окупованого Донбасу.

"Від себе скажу, зараз робляться величезні зусилля з боку президента, українського дипломатичного корпусу, наших переговірників для пошуку таких аргументів, створення такої конфігурації ситуації, щоб Російська Федерація забралася з Донбасу", - додав Хомчак.

Нагадаємо, раніше Хомчак заявив, що надалі кожну бригаду Збройних сил на Донбасі будуть посилювати американськими комплексами Javelin.

Зазначимо, в грудні 2019 року у Львівській області українські військові почали проходити підготовку для дій в урбанізованій місцевості у місті; у 2020 році планується підготовка від 8 до 12 батальйонних груп.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Збройні сили Україниармиянаступление
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