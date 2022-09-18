UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ все ближе к Лисичанску, бои у Лимана: обновлена карта войны

Фото: обновлена карта войны на 18 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Обновлена карта боевых действий в Украине на 18 сентября. Продолжаются тяжелые бои на Донбассе, в частности, возле Лимана, тем временем украинские бойцы, вероятно, уже ближе к Лисичаску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.

По данным карты, российские войска, вероятно, отступили из Белогоровки, что в 25 км от Лисичанска, поэтому можно предполагать, что ВСУ становятся все ближе к этому городу в Луганской области.

Тем временем на Сватовском направлении продолжаются бои на подступах к Лиману. Яровая, бои за которую также происходили, сейчас находится в "серой зоне", поэтому требует уточнения.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении ситуация сложная. У самого Бахмута (Донецкая область) враг был остановлен, на южной окраине по трассе продолжаются бои, продвижений российских войск не фиксируется.

На Авдеевском направлении оккупационные войска смогли продвинуться в сторону Невельского.

Ситуация на юге остается практически неизвестной (по поводу оперативных действиий).

Известно, что на Запорожском направлении активных действий не проводится, а вот на Херсонском требует уточнения, поскольку по данным Генштаба россияне ведут обстрел сел Петровка и Любимовка (они обозначены на карте как оккупированные).

Напомним, по данным международных аналитиков, оккупанты ведут бессмысленные наступательные операции у Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, прогресс которых продолжается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойска РФВойна России против Украины