Россияне под угрозой окружения вокруг Лимана: карты боев на утро

Украинские бойцы могут окружить российские войска вокруг Лимана. Между тем, враг ведет безуспешные контрнаступления на Донбассе и теряет боевую мощь на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Харьковская область (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, российские войска направляют очень ограниченные резервы, имеющиеся в Украине на бессмысленные усилия по попытке контрнаступления, вместо того, чтобы укрепить уязвимые российские оборонные линии, спешно созданные вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.

Тем временем украинские силы продолжают занимать позиции северо-западнее и юго-западнее Лимана, вокруг которого российским оккупантам угрожает окружение.

Дальнейшее украинское продвижение к востоку вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана недееспособными и открыть подступы к Лисичанску и наконец к Северодонецку.

В частности, как утверждают аналитики, на это могут указывать поднятие украинского флага над Щуровым, который находится в 6 км от Лимана. Не исключено, что ВСУ могли продвинуться на 8 км от Студенок. Продолжаются бои за Александровку и Яровое.

Также аналитики обращают внимание на сообщения о попадании под вражеский огонь поселка Дворична, что в 17 км от Купянска. Допускается, что в этом районе украинские бойцы готовятся к очередной контратаке.

Донбасс

На территории, которую российские захватчики отмечают для себя как "главную" для полной оккупации, враг продолжает свои операции и выделяет подкрепление для наступательных действий, направленных на взятие относительно небольших населенных пунктов в Донецкой области вместо того, чтобы направить их на оборону от украинских контрнаступлений, отмечают в ISW

Россияне продолжают совершать ограниченные наземные атаки открывать огонь по всей территории Донецкой области.

В свою очередь украинские бойцы отразили попытки наступлений армии РФ под Бахмутом, Авдеевкой и Донецком. Велись бои под Соледаром.

Между тем, боевики так называемой "ДНР" продолжают обвинять украинскую сторону в том, что она стреляет по "админзданиям" в Донецке, в частности. Так, за 17 сентября из-за артиллерийского огня в городе погибли четыре человека и еще восемь раненых.

Впрочем, стоит отметить, что никаких тому подтверждений, что атаки осуществляют именно ВСУ, нет.

Юг

Украинские военные продолжают сохранять оперативное молчание о ходе контрнаступления, но констатировали продолжение кампании блокирования российских сил в Херсонской области.

Продолжается уничтожение понтонных переправ россиян. За последнее время в Садовом (17 км от Херсона). Также ВСУ уничтожили станции радиоэлектронной борьбы, в том числе в Новой Каховке. Наши защитники нанесли удар и по скоплению сил противника в Старой Збурьевке.

Указывается, что украинские силы, вероятно, используют вертолеты для переброски войск в Сухой Ставок (примерно 12 км юго-восточнее плацдарма). Если это подтвердится, то свидетельствует о снижении мощности российской противовоздушной обороны в этом районе.

Также ВСУ продолжают обстрел позиций россиян у Давыдова Брода.

Между тем, как российская разведывательно-диверсионная группа предприняла неудачную попытку наступления на контролируемое Украиной Нововознесенское (8 км к юго-востоку от Высокополья) и вела безуспешные наступательные действия в направлении Архангельское-Ивановка вдоль реки Ингулец.

Наиболее активными направлениями на юге выделяют: северо-западные окраины Херсона, украинский плацдарм на берегах Ингульца и южные территории границы Херсонской и Днепропетровской области в Высокополье.