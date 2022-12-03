Для вступу до НАТО. Швеція видала Туреччині члена курдської партії, - ЗМІ

Швеція депортувала до Туреччини члена Робочої партії Курдистану (РПК), яку там вважають терористичною організацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.
За даними видання, Махмута Тата було засуджено до шести років і 10 місяців в'язниці в 2015 році, оскільки його звинуватили в членстві в терористичній організації РПК. Через це він попросив притулку у Швеції, але отримав відмову.
Члена РПК доставили до слідчого ізолятора у місті Мольндал і після цього депортували до Туреччини.
Зазначимо, що Туреччина є однією з двох країн, які досі не ратифікували членство Швеції в НАТО. Анкара вимагає, щоб Стокгольм розпочав депортацію всіх людей, яких вона вважає терористами.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина планує ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу вже на початку лютого 2023 року.
Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Фінляндія та Швеція виконують усі вимоги Туреччини щодо вступу до Альянсу.
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