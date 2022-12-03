RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для вступления в НАТО. Швеция выдала Турции члена курдской партии, - СМИ

Фото: Швеция выдала Турции члена курдской партии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швеция депортировала в Турцию члена Рабочей партии Курдистана (РПК), которую там считают террористической организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

По данным издания, Махмут Тат был приговорен к шести годам и 10 месяцам тюрьмы в 2015 году, поскольку его обвинили в членстве в террористической организации РПК. Из-за этого он попросил убежища в Швеции, но получил отказ.

Члена РПК доставили в следственный изолятор в городе Мольндал и после этого депортировали в Турцию.

Отметим, что Турция является одной из двух стран, которые все еще не ратифицировали членство Швеции в НАТО. Анкара требует, чтобы Стокгольм начал депортацию всех людей, которых она считает террористами.

Напомним, ранее стало известно, что Венгрия планирует ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс уже в начале февраля 2023 года.

Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Финляндия и Швеция выполняют все требования Турции для вступления в Альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияТурция