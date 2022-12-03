Для вступления в НАТО. Швеция выдала Турции члена курдской партии, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah .

По данным издания, Махмут Тат был приговорен к шести годам и 10 месяцам тюрьмы в 2015 году, поскольку его обвинили в членстве в террористической организации РПК. Из-за этого он попросил убежища в Швеции, но получил отказ.

Члена РПК доставили в следственный изолятор в городе Мольндал и после этого депортировали в Турцию.

Отметим, что Турция является одной из двух стран, которые все еще не ратифицировали членство Швеции в НАТО. Анкара требует, чтобы Стокгольм начал депортацию всех людей, которых она считает террористами.