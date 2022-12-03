Для вступления в НАТО. Швеция выдала Турции члена курдской партии, - СМИ

Швеция депортировала в Турцию члена Рабочей партии Курдистана (РПК), которую там считают террористической организацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.
По данным издания, Махмут Тат был приговорен к шести годам и 10 месяцам тюрьмы в 2015 году, поскольку его обвинили в членстве в террористической организации РПК. Из-за этого он попросил убежища в Швеции, но получил отказ.
Члена РПК доставили в следственный изолятор в городе Мольндал и после этого депортировали в Турцию.
Отметим, что Турция является одной из двух стран, которые все еще не ратифицировали членство Швеции в НАТО. Анкара требует, чтобы Стокгольм начал депортацию всех людей, которых она считает террористами.
Напомним, ранее стало известно, что Венгрия планирует ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс уже в начале февраля 2023 года.
Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Финляндия и Швеция выполняют все требования Турции для вступления в Альянс.
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