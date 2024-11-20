Вступникам до аспірантури прийдеться складати новий іспит: скільки треба набрати балів

Таким чином, для вступу на аспірантуру потрібно буде скласти два обов'язкових іспити, а саме:

Єдиний вступний іспит (ЄВІ), який включає тест на загальні навчальні компетенції (ТЗНК) і тест з іноземної мови. Мінімальний бал для кожного компонента - 150.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з філософії науки, з мінімальним результатом у 100 балів.

Однак абітурієнтам, які вступають до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва з іншої галузі знань ніж та, яку вони раніше здобули, потрібно буде скласти додаткові вступні випробування. Порядок залежить від правил конкретного університету.

Після цього абітурієнти повинні пройти внутрішні вступні випробування в обраному виші: з іноземної мови та своєї спеціальності або у формі співбесід чи презентацій представити свої дослідницькі пропозиції та досягнення.

Зазначається, що проєкт Порядку передбачає уніфікацію вимог, що має на меті підвищити об’єктивність і прозорість вступного процесу.

Нові правила спрямовані на створення конкурентного середовища та забезпечення високих стандартів підготовки майбутніх докторів філософії та докторів мистецтва.

Раніше ми розповідали про те, як підготуватися до ЄВІ.