Вступ в магістратуру або аспірантуру: як підготуватися до ЄВІ

Абітурієнти можуть готуватися до вступних іспитів в магістратуру або аспірантуру онлайн.

РБК-Україна розповідає про це із посиланням на "Освіта.ua".

Так, абітурієнти, які готуються до вступу в магістратуру або аспірантуру та складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ) під час спеціальної сесії, мають можливість тренуватися, використовуючи минулорічні тести та демонстраційні варіанти ЄВІ.

Для здобуття ступеня магістра або PhD необхідно скласти ЄВІ, який включає два основні блоки: тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови.

Завдяки сервісу ЗНО-ОНЛАЙН вступники можуть якісно підготуватися до іспиту, використовуючи тести минулих років.

У розділі ЗНО онлайн для магістратури доступні всі попередні тестові завдання, що складали вступники, включаючи тести загальної навчальної компетентності та з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька).

Після виконання кожного тесту користувачі отримують правильні відповіді на всі завдання. Також доступний повний список тестових завдань для підготовки з кожного предмета, що дозволяє перевірити свої знання в реальному часі.