Вступникам до аспірантури прийдеться складати новий іспит: скільки треба набрати балів
Вступників до аспірантури у 2025 році очікують зміни. Нововведення, винесені на громадське обговорення, стосуються нового єдиного фахового вступного випробування з філософії науки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на проєкт "Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році".
Таким чином, для вступу на аспірантуру потрібно буде скласти два обов'язкових іспити, а саме:
- Єдиний вступний іспит (ЄВІ), який включає тест на загальні навчальні компетенції (ТЗНК) і тест з іноземної мови. Мінімальний бал для кожного компонента - 150.
- Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з філософії науки, з мінімальним результатом у 100 балів.
Однак абітурієнтам, які вступають до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва з іншої галузі знань ніж та, яку вони раніше здобули, потрібно буде скласти додаткові вступні випробування. Порядок залежить від правил конкретного університету.
Після цього абітурієнти повинні пройти внутрішні вступні випробування в обраному виші: з іноземної мови та своєї спеціальності або у формі співбесід чи презентацій представити свої дослідницькі пропозиції та досягнення.
Зазначається, що проєкт Порядку передбачає уніфікацію вимог, що має на меті підвищити об’єктивність і прозорість вступного процесу.
Нові правила спрямовані на створення конкурентного середовища та забезпечення високих стандартів підготовки майбутніх докторів філософії та докторів мистецтва.
Раніше ми розповідали про те, як підготуватися до ЄВІ.
Також нагадаємо, що аспірантура за контрактом не даватиме підставу для відстрочки від мобілізації військовозобов'язаним.
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