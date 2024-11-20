Поступающим в аспирантуру придется сдавать новый экзамен: сколько нужно набрать баллов

Поступающих в аспирантуру в 2025 году ожидают перемены. Нововведения, вынесенные на общественное обсуждение, касаются нового единого профессионального вступительного экзамена по философии науки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ссылку на проект "Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году".

Таким образом, для поступления на аспирантуру нужно будет сдать два обязательных экзамена, а именно:

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ, включающий тест на общие учебные компетенции (ТОУК) и тест по иностранному языку. Минимальный балл для каждого компонента - 150.

Единственное профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ) по философии науки, с минимальным результатом в 100 баллов.

Однако абитуриентам, поступающим в аспирантуру для получения степени доктора философии или доктора искусства из другой области знаний, чем та, которую они ранее получили, нужно будет сдать дополнительные вступительные экзамены. Порядок зависит от правил определенного университета.

После этого абитуриенты должны пройти внутренние вступительные экзамены в выбранном вузе: по иностранному языку и своей специальности или в форме собеседований или презентаций представить свои исследовательские предложения и достижения.

Отмечается, что проект Порядка предусматривает унификацию требований, направленной на повышение объективности и прозрачности вступительного процесса.

Новые правила направлены на создание конкурентной среды и обеспечение высоких стандартов подготовки будущих докторов философии и докторов искусства.

Раньше мы рассказывали о том, как подготовиться к ЕВЭ.