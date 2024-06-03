Вступна кампанія 2024: у МОН назвали терміни подачі документів

За його словами, абітурієнти вже 1 липня зможуть зареєструвати свої електронні кабінети. Вони, як і минулого року, є основним інструментом вступу до закладів вищої освіти.

Прийом документів розпочнеться 19 липня і триватиме до 18:00 31 липня.

"Якщо абітурієнти вступають на творчі спеціальності, то творчі конкурси для вступу на бюджетну форму навчання будуть з 3 липня по 18:00 10 липня, а на умовах контракту - з 3 липня до 18:00 25 липня", - розповів Вітренко.

Рейтингові списки абітурієнтів мають бути оприлюднені не пізніше 5 серпня.

Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 10 серпня, а зарахування на контракт буде продовжено до 31 жовтня 2024 року.

Завершення вступної кампанії планується 31 жовтня 2024 року.