Вступительная кампания 2024: в МОН назвали сроки подачи документов

По его словам, абитуриенты уже 1 июля смогут зарегистрировать свои электронные кабинеты. Они, как и в прошлом году, являются основным инструментом поступления в высшие образования.

Прием документов начнется 19 июля и продлится до 18:00 31 июля.

"Если абитуриенты поступают на творческие специальности, то творческие конкурсы для поступления на бюджетную форму обучения будут с 3 июля по 18:00 10 июля, а на условиях контракта - с 3 июля до 18:00 25 июля", - рассказал Витренко.

Рейтинговые списки абитуриентов должны быть обнародованы не позднее 5 августа.

Зачисление на бюджетную форму обучения состоится 10 августа, а зачисление на контракт будет продлено до 31 октября 2024 года.

Завершение вступительной кампании планируется 31 октября 2024 года.