RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вступительная кампания 2024: в МОН назвали сроки подачи документов

Фото: в МОН назвали сроки подачи документов для поступления в ВУЗы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В этом году прием документов для поступления в украинские ВУЗы продлится с 19 по 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform.

По его словам, абитуриенты уже 1 июля смогут зарегистрировать свои электронные кабинеты. Они, как и в прошлом году, являются основным инструментом поступления в высшие образования.

Прием документов начнется 19 июля и продлится до 18:00 31 июля.

"Если абитуриенты поступают на творческие специальности, то творческие конкурсы для поступления на бюджетную форму обучения будут с 3 июля по 18:00 10 июля, а на условиях контракта - с 3 июля до 18:00 25 июля", - рассказал Витренко.

Рейтинговые списки абитуриентов должны быть обнародованы не позднее 5 августа.

Зачисление на бюджетную форму обучения состоится 10 августа, а зачисление на контракт будет продлено до 31 октября 2024 года.

Завершение вступительной кампании планируется 31 октября 2024 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие документы необходимы абитуриентам для поступления в ВУЗы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампанияМОН