Из-за вступления в альянс Австралия получит подлодки на десять лет позже, - Минобороны Франции

Из-за вступления в оборонный альянс Австралия получит подлодки на десять лет позже. Это заявил представитель Минобороны Франции Эрве Гранжан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Seattle Times .

Ранее поставлять французские подводные лодки в Австралию было запланировано в 2030 году. "Теперь скорее это будет 2040 год", - сообщил он.

Согласно оценкам Гранжана, решение Канберры отменить контракт с Парижем это "плохие новости" для Австралии. При этом он напомнил, что удлинение срока поставок субмарин произойдет на фоне того, как быстро наращивает военную мощь Китай.

Также он заявил, что Франция за более чем 120 лет построила свыше 250 подводных лодок, и страна обладает богатыми знаниями и инженерными навыками в этой области. Гранжан заметил, что неатомные субмарины, строить которые Франция предлагала Австралии, вероятно являются менее заметными для средств обнаружения, чем атомные подводные лодки.

Он добавил, что в тот же день, как было объявлено партнерство AUKUS, австралийская сторона направила в Париж сообщение, что Канберра удовлетворена состоянием совместной с Францией оборонной программы по созданию подлодок.

В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли, выступая во вторник во французском парламенте, заявила, что Австралия, "разрушив доверие между союзниками", совершила "стратегический поворот" и полностью вверила свое будущее в руки США на фоне угрозы со стороны Китая.

По ее словам, США, возможно, хотят увеличить уровень эскалации с Китаем, добавив к нему, вероятно, и "военное измерение". Также глава Минобороны напомнила, что Франция присутствует в Индо-Тихоокеанском регионе из-за сложностей, вызываемых, согласно утверждениям Парли, "возросшей агрессивностью Китая", а Париж должен предлагать альтернативу.