Вступление Украины в НАТО не на повестке из-за войны с РФ, - помощник Трампа

Фото: Роберт О'Брайен (twitter.com/HFXforum)

В НАТО не хотят конфликта с Россией

Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке организации из-за наличия военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Робер О'Брайен на форуме по международной безопасности в Галифаксе.

Помощник американского президента выступил с утверждением, что НАТО не может рассматривать вопрос вступления Украины в альянс, пока страна находится в состоянии войны с Россией. Он добавил, что алянс не хочет конфликта с РФ.

"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это (вступление в альянс - ред.) сейчас на повестке. Не думаю, что это привлекательно привести Украину прямо сейчас ..., которая находится в конфликте с Россией. Мы не хотим конфликта, войны с Россией. Идея НАТО заключается в том, чтобы предотвратить и сдерживать войну с Россией", - заявил О'Брайен.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за увеличение присутствия в Черноморском регионе для поддержки безопасности Украины и Грузии. Столтенберг призвал государства-участников НАТО предоставить Украине и Грузии больше ресурсов для поддержки.

Как писало РБК-Украина, в конце октября во время визита генсека НАТО в Киев был одобрен третий пересмотр Комплексного пакета помощи альянса Украине. НАТО подтвердило готовность поддерживать реформы в Украине.

Кроме того, Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. В рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО-Украина.