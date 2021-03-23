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За вступление Украины в ЕС проголосуют 80% участников референдума

Автор: Александр Белоус

В начале марта 2021 года 59% респондентов считают, что Украине нужно вступать в Европейский союз. Противоположной точки зрения придерживаются 26% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

В случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС, 59% среди всех опрошенных (или 80% среди тех, кто намерен принять участие в референдуме) проголосовали бы за вступление, и соответственно 26% и 17% - против вступления.

При этом если среди сторонников вступления в ЕС 96% выразили намерение принять участие в таком референдуме, то среди противников - лишь 46% (примерно столько же, сколько и тех, кто не намерен принять в нем участие - 47%).

Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова свидетельствуют, что на референдумах победили бы сторонники вступления в Европейский союз и НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, проведенного агентством Kantar в сентябре 2020 года, в среднем 55% респондентов Франции, Германии, Италии, Польши видят Украину в ЕС.

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