Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: США не могут уверенно назвать сроки

Соедиенные Штаты Америки (США) не могут назвать определенные сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при НАТО Джулианны Смит, которую в Twitter цитирует репортер CBS Оливия Газис.

"Мы по-прежнему уверены, что в конечном итоге это произойдет. Что касается сроков, я не могу ничего сказать с уверенностью, но мы за закрытыми дверями решаем проблемы, которые турки поставили на обсуждение", - отметила Смит.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде отвергнет компромисс по Швеции и Финляндии до удовлетворения запросов турецкой стороны.

Официальная Анкара требует гарантий того, что Швеция и Финляндия снимуть ограничения на экспорт оружия в Турцию. А также откажутся от поддержки представителей "Рабочей партии Курдистана".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.