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Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: США не можуть впевнено назвати терміни

Фото: постпред США при НАТО Джуліанна Сміт (twitter com usambnato)
Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки (США) не можуть назвати певні терміни вступу Швеції і Фінляндії доНАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при НАТО Джуліанни Сміт, яку в Twitter цитує репортер CBS Олівія Газіс.

"Ми як і раніше впевнені, що в кінцевому підсумку це станеться. Що стосується термінів, я не можу нічого сказати з упевненістю, але ми за закритими дверима вирішуємо проблеми, які турки поставили на обговорення", - зазначила Сміт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на саміті НАТО в Мадриді відкине компроміс щодо Швеції та Фінляндії до задоволення запитів турецької сторони.

Офіційний Анкара вимагає гарантій того, що Швеція і Фінляндія знімуть обмеження на експорт зброї до Туреччини. А також відмовляться від підтримки представників "Робочої партії Курдистану".

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НАТОСполучені Штати АмерикиШвеціяФинляндия