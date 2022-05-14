Вступление Швеции и Финляндии в НАТО должно быть быстрым, - МИД Канады

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО должно пройти по ускоренной процедуре. При этом важно, чтобы был консенсус среди всех нынешних стран-участниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, в НАТО должен быть достигнут консенсус относительно вступления Швеции и Финляндии. "Мы желаем, чтобы произошло не только присоединение Финляндии и Швеции, но и быстрое присоединение, что имеет принципиальное значение в обстоятельствах, когда Финляндия и Швеция ищут гарантии безопасности", - отметила она.