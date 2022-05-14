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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО должно быть быстрым, - МИД Канады

Фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО должно пройти по ускоренной процедуре. При этом важно, чтобы был консенсус среди всех нынешних стран-участниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, в НАТО должен быть достигнут консенсус относительно вступления Швеции и Финляндии.

"Мы желаем, чтобы произошло не только присоединение Финляндии и Швеции, но и быстрое присоединение, что имеет принципиальное значение в обстоятельствах, когда Финляндия и Швеция ищут гарантии безопасности", - отметила она.

Напомним, сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте лично сообщил российскому президенту Владимиру Путину о намерении вступить в НАТО. Заявка Швеции и Финляндии ожидается в ближайшие дни.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган фактически выступил против вступления скандинавских стран в НАТО, поскольку на их территории действуют представители запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".

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НАТОШвецияКанадаФинляндия