Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО має бути швидким, - МЗС Канади

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО має пройти за прискореною процедурою. При цьому важливо, щоб був консенсус серед всіх нинішніх країн-учасниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, в НАТО повинен бути досягнутий консенсус щодо вступу Швеції і Фінляндії. "Ми бажаємо, щоб відбулося не тільки приєднання Фінляндії та Швеції, а й швидке приєднання, що має принципове значення в обставинах, коли Фінляндія і Швеція шукають гарантії безпеки", - зазначила вона.