UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вступление в НАТО. Турция ожидает от Финляндии и Швеции шагов по борьбе с терроризмом

Фото: официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын (twitter.com/ikalin1)
Автор: Валерия Полищук

Турция ожидает от правительств Финляндии и Швеции конкретных шагов, касающиеся противодействию террористическим организациям. От этого зависят новые переговоры между странами относительно вступления в НАТО.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Калым подчеркнул, что Анкара

Ранее Турция отказалась немедленно поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за их лояльности к Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают ее членов террористами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияФинляндияШвецияНАТО