Вступление в НАТО. Турция ожидает от Финляндии и Швеции шагов по борьбе с терроризмом

Турция ожидает от правительств Финляндии и Швеции конкретных шагов, касающиеся противодействию террористическим организациям. От этого зависят новые переговоры между странами относительно вступления в НАТО.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

Ранее Турция отказалась немедленно поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за их лояльности к Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают ее членов террористами.

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