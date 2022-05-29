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Вступ до НАТО. Туреччина очікує від Фінляндії та Швеції кроків по боротьбі з тероризмом

Фото: офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин (twitter.com/ikalin1)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина очікує від урядів Фінляндії та Швеції конкретних кроків, що стосуються протидії терористичним організаціям. Від цього залежать нові переговори між країнами щодо вступу до НАТО.

Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Калим підкреслив, що Анкара

Раніше Туреччина відмовилася негайно підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу через їхню лояльність до Робітничої партії Курдистану. Турецька влада вважає її членів терористами.

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