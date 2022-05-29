Вступ до НАТО. Туреччина очікує від Фінляндії та Швеції кроків по боротьбі з тероризмом

Туреччина очікує від урядів Фінляндії та Швеції конкретних кроків, що стосуються протидії терористичним організаціям. Від цього залежать нові переговори між країнами щодо вступу до НАТО.

Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

Раніше Туреччина відмовилася негайно підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу через їхню лояльність до Робітничої партії Курдистану. Турецька влада вважає її членів терористами.

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