Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт", - Медведев

Медведев отметил, что не понимает, зачем "провоцировать конфликт" вступлением Грузии в НАТО

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт". Об этом он заявил в эфире одной из российских радиостанций.

Медведев отметил, что так называемый "вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией" в 2008 году, в который вмешалась Россия, можно было предотвратить, так как в силовом варианте "никакой неизбежности не было". Кроме того, он прокомментировал последствия возможного вступления Грузии в НАТО.

"Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - заявил Медведев.

Напомним, 12 июля на саммите НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом НАТО.

"Мы полностью поддерживаем евроатлантические стремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Это подтвердили главы стран-союзников НАТО. Мы будем продолжать работать с вами, чтобы подготовиться к членству", - заявил Столтенберг, обращаясь к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, который посетил штаб-квартиру альянса в рамках заседания комиссии Грузия-НАТО.