Вступ Грузії до НАТО може спровокувати "страшний конфлікт", - Медведєв

Медведєв зазначив, що не розуміє, навіщо "провокувати конфлікт" вступом Грузії до НАТО

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв вважає, що вступ Грузії до НАТО може спровокувати "страшний конфлікт". Про це він заявив в ефірі однієї з російських радіостанцій.

Медведєв зазначив, що так званий "збройний конфлікт між Грузією і Південною Осетією" у 2008 році, в який втрутилася Росія, можна було попередити, так як в силовому варіанті "ніякої неминучості не було". Крім того, він прокоментував наслідки можливого вступу Грузії до НАТО.

"Це може спровокувати страшний конфлікт, незрозуміло, навіщо це треба", - заявив Медведєв.

Нагадаємо, 12 липня на саміті НАТО генсек альянсу Йенс Столтенберг заявив, що Грузія стане членом НАТО.

"Ми повністю підтримуємо євроатлантичні прагнення Грузії. Грузія стане членом НАТО. Це підтвердили глави країн-членів НАТО. Ми будемо продовжувати працювати з вами, щоб підготуватися до членства", - заявив Столтенберг, звертаючись до президента Грузії Георгій Маргвелашвілі, який відвідав штаб-квартиру альянсу в рамках засідання комісії Грузія-НАТО.