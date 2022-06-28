Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: страны готовят совместный документ с Турцией

Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией по вступлению в НАТО. Страны договорились создать совместный документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat.
Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим финским коллегой Саули Ниинисте и премьером Швеции Магдаленной Андерсон. Стороны пытались найти компромисс в вопросе рассмотрения заявок Финляндии и Швеции в НАТО.
По информации издания, во время переговоров лидеры стран договорились создать документ, в котором будут указаны опасения Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО и их решения.
Документ планируют доработать на саммите НАТО в Мадриде, который проходит с 28 по 30 июня.
Напомним, Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за того, что они "поддерживают террористов".
Ранее мы писали, что Турция не рассматривает саммит НАТО в Мадриде на следующей неделе как конечный срок для решения своих возражений относительно присоединения Финляндии и Швеции к военному альянсу.
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