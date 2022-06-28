Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: страны готовят совместный документ с Турцией

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим финским коллегой Саули Ниинисте и премьером Швеции Магдаленной Андерсон. Стороны пытались найти компромисс в вопросе рассмотрения заявок Финляндии и Швеции в НАТО.

По информации издания, во время переговоров лидеры стран договорились создать документ, в котором будут указаны опасения Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО и их решения.

Документ планируют доработать на саммите НАТО в Мадриде, который проходит с 28 по 30 июня.