RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: країни готують спільний документ з Туреччиною

Фото: Фінляндія та Швеція готують спільний документ з Туреччиною щодо вступу до НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія та Швеція провели переговори з Туреччиною щодо вступу до НАТО. Країни домовились створити спільний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Helsingin Sanomat.

Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся зі своїм фінським колегою Саулі Нііністе та прем'єром Швеції Магдаленою Андерсон. Сторони намагалися знайти компроміс щодо розгляду заявок Фінляндії та Швеції до НАТО.

За інформацією видання, під час переговорів лідери країн домовилися створити документ, в якому будуть вказані побоювання Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО та їх вирішення.

Документ планують доопрацювати на саміті НАТО у Мадриді, який триває з 28 по 30 червня.

Нагадаємо, Туреччина блокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО через те, що вони "підтримують терористів".

Раніше ми писали, що Туреччина не розглядає саміт НАТО в Мадриді наступного тижня як кінець терміну для вирішення своїх заперечень щодо приєднання Фінляндії та Швеції до військового альянсу.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяТурцияФинляндияРеджеп Тайіп Ердоган