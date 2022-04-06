Вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для России, - Совфед

Возможное вступление Финляндию в НАТО сделает ее мишенью для российских ответных мер. Соответствующее заявление сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", - прокомментировал он новости о том, что Североатлантический альянс был бы готов принять Финляндию по ускоренной процедуре.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в оборонном альянсе.

Также финский премьер Санна Марин говорила, что потенциальная заявка на вступление в НАТО должна быть подана до лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.