Вступление в ЕС и НАТО: сколько украинцев проголосуют "за" на референдуме

В течение последних двух лет поддержка вступления в НАТО находится около уровня 50%. Противников значительно меньше.

Кроме того, 54% украинцев считают, что Украина должна быть членом Европейского союза, 20% выбирают Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" с 13 по 21 марта 2021 года по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Методом личных интервью по месту жительства респондентов опрошено 2 400 человек. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.