Вступление в ЕС и давление на Россию. Кулеба провел телефонный разговор с Бербок

Главы Министерств иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок провели телефона разговор. Затронули вопрос вступления Украины в ЕС, давления на Россию и защиты гражданского населения в нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"Говорил с Бербок о путях защиты украинского гражданского населения в условиях российских военных преступлений, обеспечение гуманитарных коридоров. Давление на Россию должно еще больше усилиться, оборона Украины должна быть укреплена. Членство Украины в ЕС укрепит ЕС и вдохновит героический украинский народ", - пишет Кулеба.

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