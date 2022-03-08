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Вступ до ЄС та тиск на Росію. Кулеба провів телефонну розмову з Бербок

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Вівторок 08 березня 2022 20:55
Вступ до ЄС та тиск на Росію. Кулеба провів телефонну розмову з Бербок Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голови Міністерств закордонних справ України та Німеччини Дмитро Кулеба та Анналена Бербок провели телефону розмову. Порушили питання вступу України в ЄС, тиску на Росію й захисту цивільного населення в нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Говорив із Бербок про шляхи захисту українського цивільного населення в умовах російських військових злочинів, забезпечення гуманітарних коридорів. Тиск на Росію має ще більше посилитись, оборона України має бути зміцнена. Членство України в ЄС зміцнить ЄС та надихне героїчний український народ", - пише Кулеба.

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