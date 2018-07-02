Вступительная кампания: в Украине стартовала регистрация е-кабинетов

Подавать документы в украинские вузы абитуриенты смогут начиная с 12 июля

В Украине, сегодня, 2 июля, началась регистрация электронных кабинетов, через которые абитуриенты будут подавать заявления о вступлении в украинские вузы. Об этом сообщает портал Освіта.uа.

"Системой подачи заявлений в электронной форме в полной мере смогут воспользоваться абитуриенты, которые имеют аттестат о полном общем среднем образовании, изготовленный с использованием фотополимерных технологий, и сертификаты ВНО 2016, 2017 или 2018 лет и желающие поступить на дневную или заочную формы обучения по образовательным степеням бакалавр (магистр медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений), а также на дневную форму обучения по образовательно - квалификационному уровню "младший специалист", - говорится в сообщении

Для регистрации абитуриенту необходимо указать адрес электронной почты, пароль и подтверждение пароля, данные сертификата ВНО и данные аттестата о среднем образовании.

Отмечается, что в этом году абитуриент должен самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата. Если в приложении к аттестату указан средний балл, то необходимо обязательно проверить, по правильной методике он рассчитан или нет.

После регистрации электронного кабинета абитуриента, заполнение личных данных и загрузки сканкопий необходимых документов абитуриенты получат возможность подавать заявления в украинские вузы. Соответствующая опция станет доступной 12 июля.

Напомним, ранее министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что Вступительная кампания-2018, запланирована на 2-25 июля, в частности, будет осуществляться через регистрацию в электронном кабинете.

Как отметила министр, абитуриенту стоит быть максимально внимательным при внесении данных аттестата и сертификата ВНО, поскольку допущение ошибки может заблокировать систему и регистрация в электронном кабинете прекратится.