Вступна кампанія: в Україні стартувала реєстрація е-кабінетів

Подавати документи до українських вишів абітурієнти зможуть починаючи з 12 липня

В Україні, сьогодні, 2 липня, розпочалася реєстрація електронних кабінетів, через які абітурієнти подаватимуть заяви про вступ до українських вишів. Про це повідомляє портал Освіта.ua.

"Системою подання заяв в електронній формі у повній мірі зможуть скористатись вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, виготовлений з використанням фотополімерних технологій, та сертифікати ЗНО 2016, 2017 або 2018 років і бажають вступити на денну або заочну форми навчання за освітніми ступенями бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань), а також на денну форму навчання за освітньо- кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст", - йдеться у повідомленні.

Для реєстрації вступнику необхідно зазначити адресу електронної пошти, пароль та підтвердження паролю, дані сертифікату ЗНО та дані атестата про повну загальну середню освіту.

Зазначається, що цього року вступник має самостійно розраховувати середній бал атестата. Якщо в додатку до атестата зазначений середній бал, то необхідно обов’язково перевірити, чи за правильною методикою він розрахований.

Після реєстрації електронного кабінету вступника, заповнення особистих даних та завантаження сканкопій необхідних документів вступники отримають можливість подавати заяви до українських вишів. Відповідна опція стане доступною 12 липня.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомляла, що Вступна кампанія-2018, запланована на 2-25 липня, зокрема, буде здійснюватися через реєстрацію в електронному кабінеті.

Як зазначила міністр, абітурієнту варто бути максимально уважним при внесенні даних атестата та сертифіката ЗНО, оскільки допущення помилки може заблокувати систему та реєстрація в електронному кабінеті припиниться.