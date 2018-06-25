У Міносвіти розповіли про специфіку вступної кампанії - 2018

Абітурієнти-власники електронної пошти на російських порталах не зможуть зареєструватися в електронному кабінеті для участі у кампанії

Вступна кампанія - 2018, запланована на 2-25 липня, зокрема, буде здійснюватися через реєстрацію в електронному кабінеті. Про це сьогодні в ході прес-конференції повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент РБК-Украина.

"Нагадую, що відправлення повідомлень на електронні адреси російських провайдерів не проводиться. Увага: якщо у вас буде відкрито ваш персональну поштову скриньку на mail.ru і на інших російських провайдерах, ви не можете ним скористатися для реєстрації в захищеній системі даних, щоб ви потім не дивувалися, що блокується ваш електронний кабінет", - сказала Гриневич.

Крім цього, як зазначила міністр, абітурієнту варто бути максимально уважним при внесенні даних атестата та сертифіката ЗНО, оскільки допущення помилки може заблокувати систему та реєстрація в електронному кабінеті припиниться.

Гриневич також повідомила, що в цьому році абітурієнт повинен самостійно розрахувати середній бал атестата.

Разом з тим глава Міносвіти зазначила, що на бюджетну форму навчання можна буде подати сім заяв на чотири спеціальності, а на навчання за контрактом кількість заяв необмежена.

Нагадаємо, вступна кампанія - 2018 в Україні стартує 2 липня і триватиме до 18:00 25 липня.