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Вступительная кампания-2018 стартует 2 июля, - Гриневич

НовостиОбщество    25.06.2018 - 13:38
Фото: Лилия Гриневич (kmu.gov.ua)
Фото: Лилия Гриневич (kmu.gov.ua)

МОН тестирует систему регистрации электронных кабинетов абитуриентов

Вступительная кампания-2018 в Украине стартует 2 июля с регистрации электронных кабинетов абитуриентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент РБК-Украина.

"Второго июля начнется регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них необходимых документов", - заявила Гриневич.

По ее словам, 25-26 июня Минобразования будет тестировать эту систему. Гриневич также призвала абитуриентов попробовать зарегистрироваться в электронных кабинетах в течение этого времени.

"Именно сегодня мы начнем тестировать эту систему, мы ее открываем для всех, хотим увидеть, как она будет работать при нагрузках... Это будет происходить с 15:00 до 16:00", - добавила министр.

Напомним, ранее сообщалось, что абитуриентов медицинских и педагогических вузов будут принимать в первую очередь в случае трудоустройства в селах.  

 

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Теги публикации: Лилия Гриневич, МОН, вступительная кампания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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