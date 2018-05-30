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Абитуриентов медицинских и педагогических вузов будут принимать в первую очередь в случае трудоустройства в селах

НовостиОбщество    30.05.2018 - 16:00
Иллюстративное фото (mon.gov.ua)
Иллюстративное фото (mon.gov.ua)

Нововведения начнут действовать с 3019 года

Во время вступительной кампании в 2019 году начнут действовать нововведения, согласно которым поступающих в медицинских и педагогических высших заведений образования буду засчитывать в первую очередь в случае их дальнейшего трудоустройства в селах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Отмечается, что соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Документ вступит в силу 1 января 2019 года и будет действовать начиная со вступительной кампании 2019. Так, правительство определило, как будет происходить первоочередное зачисление на бюджет тех абитуриентов, которые заключат соглашение об отработке в селах или поселках городского типа.

"Правом первоочередного зачисления смогут воспользоваться поступающие в медицинские и педагогические вузы на специальности отраслей знаний 01 "Образование/Педагогика" и 22 "Здравоохранение", - говорится в сообщении МОН.

Впоследствии выпускникам этих специальностей нужно будет отработать в селе не менее как три года - на этот период им бесплатно предоставлят жилье и оплатят коммунальные услуги.

"Мы надеемся, что это позволит улучшить уровень предоставления образовательных и медицинских услуг в селах, привлечь туда больше молодежи", - отмечает министр образования Лилия Гриневич.

В связи с нововведениями, ежегодно до 1 февраля сельские или поселковые советы будут подавать в ОГА список тех абитуриентов, которые согласились на эти условия. До 1 марта ОГА должна объявить конкурс на заключение сделок на отработку. Во время проведения конкурса предпочтение будет отдаваться жителям тех населенных пунктов, где расположен работодатель (или ближайших к ним).

Соглашения с победителями будут заключаться до 30 мая. После окончания учебы выпускник должен будет в течение месяца прибыть к месту отработки, заключить трудовой договор и начать работу.

"Если же выпускник откажется выполнять условия соглашения, ему нужно будет возместить средства, затраченные вузом на его подготовку", - отметили в МОН.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил слияние Донбасского государственного технического университета (ДонГТУ) и Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля.

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Теги публикации: абитуриенты, вступительная кампания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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