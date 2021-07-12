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Вступила в силу обновленная реформа прокуратуры: что предусматривает закон

Автор: Юлия Струк

В реформу прокуратуры внесли изменения, которые уже вступили в силу. Закон обязывает претендентов на должности прокуроров проходить аттестацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

В законе предусмотрели обязательность аттестации для вступления в должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов.

В документе прописано постоянство действия кадровых комиссий ОГП, областных прокуратур, обеспечивающих проведение аттестации прокуроров. Генпрокурор создает и определяет период и порядок работы таких комиссий.

Восстанавливается действие положений закона "О прокуратуре" в части формирования состава органа, осуществляющего дисциплинарное производство. Генпрокурору предоставили право принимать решение о созыве всеукраинской конференции прокуроров.

Напомним, Верховная рада окончательно приняла этот закон в середине июня. А в первом чтении нардепы его поддержали в конце апреля.

Как писало РБК-Украина, прокурорам могут вернуть классные чины и форму. Это предусматривает внесенный в ВР законопроект №3062.

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