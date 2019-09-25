Вступил в силу закон о продлении финансовой реструктуризации

Законопроект №1070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации" в среду, 25 сентября, вступил в силу. Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

В частности, предусматривается внести изменения в закон "О финансовой реструктуризации", которые призваны сделать возможным совместное проведение процедуры финреструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют различных (несовместных) кредиторов. Документ продлевает возможность применения механизма финансовой реструктуризации на последующие годы.

Напомним, 23 сентября президент Владимир Зеленский одобрил закон о продлении финансовой реструктуризации.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 сентября Рада приняла во втором чтении законопроект №1070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации", его поддержали 300 парламентариев. В первом чтении нардепы поддержали 11 сентября.

Отметим, летом 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал проект закона №3555 "О финансовой реструктуризации", который предусматривал полную реструктуризацию задолженности при обоюдном согласии сторон, а также исключал принудительное привлечение должников к процессу реструктуризации.