Вступил в силу закон о приватизации государственных киностудий

Законопроект №0896 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине", которым предусматривается создание кинокомиссий, вступил в силу 20 октября. Документ ранее опубликовали в издании "Голос Украины".

Проект вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Согласно закону, кинокомиссии могут образовываться в установленном законом порядке с целью оказания консультационной, организационной и иной не запрещенной законом помощи украинским и/или иностранным субъектам кинематографии, популяризации Украины и ее регионов как привлекательных локаций для киносъемок, привлечения украинских и иностранных инвесторов для финансирования производства, проката и показа фильмов и эффективного использования потенциала украинской сервисной индустрии в области кинематографии.

Также дается определение государственным киностудиям и определяются обязательные условия приватизации государственной киностудии.

Предусматривается, что государственная киностудия не может изменить статус субъекта кинематографии в результате приватизации.

Напомним, согласно данный на сайте Верховной рады, президент подписал этот проект закона 17 октября, а 19 октября закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Рада 3 октября приняла во втором чтении законопроект №0896 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине", которым предусматривается создание кинокомиссий. За документ проголосовали 253 нардепа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 1 октября комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде принять законопроект №0896 о государственной поддержке кинематографии.