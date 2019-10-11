ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На подпись Зеленскому передали закон о приватизации государственных киностудий

Новости » Политика    11.10.2019 - 10:59
На подпись Зеленскому передали закон о приватизации государственных киностудий
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже подписал глава парламента

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №0896 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине", которым предусматривается создание кинокомиссий. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ ранее подписал спикер Верховой рады Дмитрий Разумков.

На подпись Зеленскому передали закон о приватизации государственных киностудий

Согласно закону, кинокомиссии могут образовываться в установленном законом порядке с целью оказания консультационной, организационной и иной не запрещенной законом помощи украинским и/или иностранным субъектам кинематографии, популяризации Украины и ее регионов как привлекательных локаций для киносъемок, привлечения украинских и иностранных инвесторов для финансирования производства, проката и показа фильмов и эффективного использования потенциала украинской сервисной индустрии в области кинематографии.

Также в законе дается определение государственным киностудиям и определяются обязательные условия приватизации государственной киностудии.

Предусматривается, что государственная киностудия не может изменить статус субъекта кинематографии в результате приватизации.

Напомним, Рада 3 октября приняла во втором чтении законопроект №0896 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине", которым предусматривается создание кинокомиссий. За документ проголосовали 253 нардепа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 1 октября комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде принять законопроект №0896 о государственной поддержке кинематографии.

Кроме того, на подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1058 "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине".

В закон об отмене моратория на продажу земли внесут изменения Раде рекомендуют принять закон о верификации пенсий и субсидий
Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Радакинопродукция в Украине
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь