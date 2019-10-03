Рада определила условия приватизации государственных киностудий

Фото: здание ВР (РБК-Украина)

Документ поддержали 253 парламентариев

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0896 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с вступлением в силу закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине", которым предусматривается создание кинокомиссий. За документ проголосовали 253 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Суть закона

Так, кинокомиссии могут образовываться в установленном законом порядке с целью оказания консультационной, организационной и иной не запрещенной законом помощи украинским и/или иностранным субъектам кинематографии, популяризации Украины и ее регионов как привлекательных локаций для киносъемок, привлечения украинских и иностранных инвесторов для финансирования производства, проката и показа фильмов и эффективного использования потенциала украинской сервисной индустрии в области кинематографии.

Образование кинокомиссии не является обязательным. Сельский, поселковый, городской совет в соответствии с законом своим решением может привлекать к выполнению функций кинокомиссии общественные объединения, целью деятельности которых является, в частности, поддержка субъектов кинематографии.

В документе определены функции кинокомиссии. Финансирование деятельности кинокомиссии осуществляется за счет средств местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Приватизация государственных киностудий

Также в законе дается определение государственным киностудиям.

"Государственной киностудией является хозяйственная организация, единственным участником (акционером) которого является государство. Основной целью деятельности государственных киностудий является осуществление предпринимательской деятельности в области кинематографии", - сказано в тексте закона.

Органы местной власти в пределах, установленных соответствующими местными бюджетами, могут предусматривать порядок частичного покрытия расходов субъектов кинематографии на производство фильмов, осуществляется с участием и/или по заказу государственных киностудий, расположенных в пределах территории соответствующей территориальной общины.

Обязательными условиями приватизации государственной киностудии, а также акций (пакетов акций и/или других корпоративных прав), принадлежащих государству в любой другой киностудии, являются:

обеспечение открытости и прозрачности приватизации такой киностудии в соответствии с законодательством Украины;

сохранение основной цели деятельности киностудии, права собственности и/или права пользования земельными участками, которые на дату приватизации находящихся в собственности и/или в пользовании такой киностудии, и сохранения их целевого назначения в течение 20 лет с даты завершения приватизации;

наличие у потенциальных покупателей программы мероприятий по сохранению, совершенствованию, техническому переоснащению, модернизации и/или реконструкции принадлежащих киностудии на праве собственности объектов недвижимого имущества (зданий и сооружений) и/или реновации имущественного комплекса киностудии, которые на дату приватизации является материально-технической базой для осуществления предпринимательской деятельности в области кинематографии

Государственная киностудия не может изменить статус субъекта кинематографии в результате приватизации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 октября комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде принять законопроект №0896 о государственной поддержке кинематографии.

Кроме того, 12 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1058 "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным суб'объектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине". За закон проголосовали 285 парламентариев.