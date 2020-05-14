Вступил в силу закон о праве Кабмина определять админцентры ОТО

Закон "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", которым Кабмин уполномочили определять админцентры территориальных общин, сегодня, 14 мая, вступил в силу. Ранее 13 мая закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

Отметим, документом также предусматривается ввести понятие административного центра территориальной общины и территории территориальной общины.

Актом предусмотрено, что до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин осуществляет Кабмин.

"Решение Кабинета министров об определении административных центров территориальных общин и утверждении территорий территориальных общин подается в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей соответствующих территориальных общин", - указано в тексте закона.

Предусмотрено, что админцентром ОТО определяется населенный пункт (село, поселок, город), имеющий развитую инфраструктуру и, как правило, расположенный ближе к географическому центру территории теробщины и в котором размещается представительный орган местного самоуправления этой общины.

"Установить, что определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин осуществляется на основе утвержденных Кабинетом министров Украины перспективных планов формирования территорий общин Автономной республики Крым, областей", - отмечается в документе.

Также прописано, что в 2020 году первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских глав территориальных общин, территории которых утверждены КМУ на основании этого закона, проводятся одновременно с очередными местными выборами 2020 года.

"Кабинету министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона подготовить и представить на рассмотрение Верховной рады Украины законопроекты о ликвидации и образовании районов", - говорится в тексте закона.

Напомним, в конце апреля Верховная рада разблокировала подписание законопроекта №2653. В начале мая документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, ранее в Раде заблокировали подписание этого закона.

Так, парламент одобрил данный проект закона во втором чтении 16 апреля. За него проголосовали 264 нардепа.